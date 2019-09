A 150 kilós svéd gyerekként ugrált, a norvég világbajnok vikingként ünnepelt

A dohai vb hétfőn a visszalépésekről is szólt, női kétszáz méteren több esélyes nem indult el. A szám kétszeres bajnoka és címvédője, a holland Dafne Schippers már a százas döntőt is kihagyta combközelítő izmának sérülése miatt. Schippers még megpróbált bemelegíteni, de aztán inkább nem kockáztatott. A százon bronzérmet szerző Marie-Josée Ta Lou sem állt rajthoz.

Ma jelentette be a magyar hétpróbázó, Krizsán Xénia is, hogy nem indul el a vb-n, kisebb sérülésével ő sem akar kockázatot vállalni, a tokiói olimpiát tartja inkább szem előtt.

A versenynapon azért volt magyar résztvevő. A vb-mezőnybe az utolsó pillanatban bekerülő Szilágyi Réka a gerelyhajítás selejtezőjében indult. A 60,44 méteres egyéni csúccsal rendelkező atléta harmadikra dobta legjobbját, de az 56,26-ja csak a 25. helyre volt elég.

„Nem úgy sikerült a verseny, ahogy elterveztem, 59 méter feletti dobás volt a célom, egy-két technikai hibát elkövettem, de tapasztalatszerzésnek jó volt, ez az első vb-m, fura volt ilyen közelről látni a példaképeimet” – mondta Szilágyi.

Az első csoportban senki sem dobta meg a döntő 63,5 méteres szintjét, és Szilágyiék csoportjában is csak két gerelyesnek sikerült. Szilágyi szerint a hőingadozás lehetett az oka, hogy sokan gyengén teljesítettek: „Nagyobb melegből átmentünk a hidegbe, melegítettünk újra, aztán a stadionban újra hideg helyre vittek át minket. A stadionban is váltakozott, hol hideg, hol meleg volt, ez mindenkire hathatott.”

A nap másik magyarja Szűcs Valdó volt, a 110 gátas jól rajtolt előfutamában, de végül csak az ötödik lett ott, 13,60 másodperces előnye sem volt elég a továbbjutáshoz. Nagyon kevésen múlt, csak öt ezreddel futott rosszabbat az utolsó idővel kvalifikálónál.

Szűcs elmondta, egyéni rekordért, 13,40-en belüli időért érkezett ide. Magát hibáztatja, a negyedik gáton kicsit kibillent, az ötödiket pedig letalpalta, így esett ki a ritmusból, pedig mindenkit sikerült lerajtolnia.

Hol vannak a nézők?

A vb a meleggel kevésbé küzd, sokkal nagyobb problémája, hogy kevés a néző. A kezdeti viszonylag jó start után, amikor az első két napon 70 százalékos volt a Kalifa Stadion telítettsége, vasárnap sokkal kevesebb néző, fél ház volt. A meglehetősen későre kerülő női száz méter döntője után Shelly-Ann Frase-Pryce szint üres lelátók előtt futotta le tiszteletkörét. A helyi szervezőbizottság arra hivatkozott, hogy Katarban vasárnap az első munkanap, és ezért volt visszaesés, de remélték, hogy javulni fog a helyzet. Ezért tettek is, néhány szektort önkéntesekkel töltöttek fel, volt is helyük, a célegyenes előtti karéj például szinte teljesen üres volt.

Az egyik szektor viszont tömve volt, ahogy szombaton, a helyi etióp közösség megint kijött szurkolni a hosszútávfutókért. Végigbuliztak néhány órát, úgy kellett őket lecsendesíteni, hogy ne zavarják a 200-as előfutamok rajtjait. Később viszont 13 percig szolgáltatták a hangorkánt.

A 5000 méteres döntőben mindhárom etióp éremesélyes volt, velük próbálták meg felvenni a harcot a norvég Ingebrigtsen fivérek. A pályán elég nagy taktikai csata zajlott. Az etiópok közül a címvédő Muktar Edris vállalta fel a vezetést, Paul Chelimo sorolt be mögé. 1400 méter után kisebb szakadás volt a 15 fős mezőny közepén, az Ingebrigtsenek is leszakadtak kicsit. Keményebb volt a második ezer méter, az etiópok felváltva vezettek, Selemon Barega majd Telahun Haile Bekele is az élre állt. Két Ingebrigsten, Filip és a 19 éves Jakob visszazárt, sőt, ahogy elérték a három kilométert, átvették az irányítást, ők diktálták már a tempót.

Az utolsó 1500 méteren nagy pozícióharc folyt, a kanadai Mohammed Ahmed is támadott. Később ő kicsit össze is akadt Jakob Ingebrigtsennel, aki hosszú, 600 méteres hajrát nyitott. Néhány pillanatig úgy tűnt, hogy sikerülhet neki az élről nyerni, de az utolsó 150 méterre elfogyott. Elléptek mellette az etiópok és Ahmed is. A hajrában Edris maradt a legfrissebb, Barega előtt nyert aranyat, a harmadik helyen Ahmed futott be. Jakob Ingebrigtsen pedig teljesen széteső mozgással, végül vetődéssel lett ötödik.

Ugandai meglepetésgyőzelem női 800 méteren

Caster Semenya távollétében az amerikai Ajee Wilson számított első számú esélyesnek női 800 méteren, de az ugandai Halimah Nakaayinak sikerült meglepnie. Nakaayi remekül hajrázott, és végül a másik amerikai, Rogers is ellépett a kicsit elmerevedő Wilson mellett, aki újra bronzérmet szerzett.

A favoritok hozták magukat

Női 3000 méteres akadályfutásban két évvel ezelőtt az amerikaiak vitték el az első két helyet, a kenyaiak nagyon fogadkoztak, hogy visszavágnak. Elég hamar leosztották a lapokat, a világcsúcstartó Beatrice Chepkoech már a rajt után óriási tempót diktált, kétszáz méternél máris volt pár másodperc előnye, csak a második hely lehetett kérdéses. A boly élén is kenyai futó állt, de az utolsó ezer méterre már elfogyott Hyvin Kieng. A címvédő Emma Coburn viszont erős utolsó 500 métert futott, egy kicsit fel is jött a kevésbé frissen mozgó Chepkoechre, komolyan azonban nem tudta veszélyeztetni, fölényesen nyert a kenyai. A harmadik helyre német országos rekorddal Gesa Felicita Krause futott be.

A női magasugrás top favoritja Marija Laszickene volt. Az orosz atléta szinte verhetetlen, az elmúlt két évben 46 versenyből csak kétszer kapott ki, idén is uralta a Gyémánt Ligát, rikán látott magasságig, 206 centiig is eljutott.

Laszickene Dohában is magabiztos volt, 184 centin kezdett és aztán minden magasságot elsőre átvitt 204 centiig. Egy kis nyomást azért érezhetett, az amerikai Vashti Cunningham 2,00 méterig szintén mindent elsőre átvitt, majd Jaroszlava Mahucsih lett kihívója, miután az amerikai elvérzett 2,02-őn. Az ukrán a két métert csak harmadjára vitte át, de aztán a 2,02-őt elsőre teljesítette, ezzel U20-as világrekordot állított fel. Volt még egy húzása, és a 204 centin is sikeres volt. Persze még így is a hibátlan Laszickenénél volt az előny. 208-ra már csak ő próbálkozott, Mahucsih nem vállalt több kísérlete. Laszickenének sem volt sikeres ugrása, de a világbajnoki címe már megvolt. Az oroszok letiltása miatt aztán ő is zászló nélkül futott egy tiszteletkört.

Marija Laszickene ugrás közben

Férfi diszkoszvetésben is papírforma eredmény született, Daniel Stahl vitte el az aranyat. A svéd vezette a világranglistát, majd Dohában csak neki sikerült 67 méter fölé kerülnie, a második sorozatban eldőlt a verseny, majd a harmadik körben 67,59-re javított. Ebben a sorozatban dobta a legjobbát a jamaicai Fedric Dacres is, 66,94-gyel lett második az osztrák Lukas Weisshaidinger előtt. Stahl aranyát úgy ünnepelte, mint egy gyerek, kifutott a dobókörből, majd gátak fellett is ugrándozott a 150 kilójával.

A világbajnokság egyik legjobban várt száma a férfi 400 méteres gátfutás volt, amiben a világcsúcs sem volt elképzelhetetlen, hiszen három 47 másodpercen belüli futó volt a mezőnyben. A rekordtól messze voltak, 47,42 lett a győztes idő, de a címvédő Karsten Warholm és Rai Benjamin most is elég nagy csatát vívott. Warholm szokása szerint elég erősen kezdett, a célegyenesre előnnyel fordult, Benjamin közelített hozzá, de két tizeddel végül kikapott tőle. Katar is ünnepelhetett, Abderrahman Szamba a rendező első érmét szerezte. Warholm ugyan most nem került önkívületi állapotba, mint két évvel ezelőtti győzelmekor, de ezúttal is vikingsisakot tett a fejére.

Eredmények:

Nők:

Magasugrás:

1. Marija Laszickene (ország nélkül) 2,04 méter

2. Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) 2,02

3. Vasthi Cunningham 2,00

3000 méteres akadályfutás:

1. Beatrice Chepkoech (Kenya) 8:57,

2. Emma Coburn (USA) 9:02,35

3. Gesa Felicita Krause (Németország) 9:03,30

800 méteres síkfutás:-

1. Halimah Nakaayi (Uganda) 1:58,04

2. Raevyn Rogers (USA) 1:58,18

3. Ajee Wilson (USA) 1:58,84

Férfiak:

5000 méteres síkfutás:

1. Muktar Edris (Etiópia) 12:58,85

2. Selemon Barega (Etiópia) 12:59,70

3. Mohammed Ahmed (Kanada) 13:01,11

Diszkoszvetés:

1. Daniel Stahl (Svédorszá) 67,59 méter

2. Fedric Dacres (Jamaica) 66,94

3. Lukas Weisshaidinger (Ausztria) 66,82

400 méteres gátfutás:

1. Karsten Warholm (Norvégia) 47,42 másodperc

2. Rai Benjamin (USA) 47,66

3. Abderrahman Szamba (Katar) 48,03