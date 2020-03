Ebben az államban majdnem 6000-rel több fertőzöttről tudni, mint a másik 49-ből bármelyikben. A New York-i kormányzó, Andrew Cuomo vasárnap éjjeltől lakhelyelhagyási korlátozásokat vezetett be, csak az hagyhatja el az otthonát, akinek a munkája nélkülözhetetlen. New York, Kalifornia, Illionois és Cunnecticut kijárási korlátozása miatt már minden ötödik amerikai érintett.

