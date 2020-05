Március végén, a járványhelyzet miatt szüntette be az első ajtós felszállást járatain, és vezette be a mobiljegy vásárlását a Volánbusz, ám május 11-től a Pest megyét és Budapestet nem érintő járatakon már ismét lehet jegyet vásárolni a buszvezetőknél. Legkésőbb szerdától Budapesten és Pest megyében is visszaáll a korábbi rend, ideértve az első ajtós felszállást is, írja az MTI a Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján.