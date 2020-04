A koronavírus-járvány által leginkább sújtott országokért imádkozott Ferenc pápa húsvéthétfőn, kiemelve a családokról a kijárási korlátozások között is gondoskodó nők szerepét. Emlékeztetett arra is, hogy a kényszerített együttélés több nő számára erőszak és bántalmazás veszélyét is jelenti. Imádkozott a nőkért, hogy Isten erőt adjon nekik családjuk fenntartásához, valamint bátorságot útjuk folytatásához.

Kapcsolódó Ferenc pápa a járványban leginkább sújtott országokért imádkozott Kiemelte a nők szerepét a járványhelyzetben. Azt is hangsúlyozta, hogy a kényszerített együttélés több nőnek erőszak veszélyét is jelenti.