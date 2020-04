Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn közölte, hogy a jövő hét végén is hétvégén is kijárási tilalmat léptetnek életbe és ha szükségét látják, a rendelkezést a következő hétvégéken is fenntartják a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására. Most jó előre szóltak, legutóbb ugyanis két órával a tilalom kezdete előtt jelentette be Süleyman Soylu török belügyminiszter, ezért több városban pánikszerű felvásárlásba kezdett a lakosság, és nagyobb csoportokban gyülekezni kezdtek a felháborodott és tanácstalan emberek. További részletek a friss bejelentéssel kapcsolatban itt.