Újabb két hétre hosszabbították meg az egész országra érvényes kijárási korlátozást, jelentette be az indiai belügyminisztérium vasárnap. Az ok nyilvánvalóan az, hogy az egészségügyi szolgálat vasárnap reggel 4987 új koronavírus-fertőzöttról tett jelentést, ami rekordnak számít - 24 óra leforgása alatt még nem jegyeztek fel ennyi új esetet. A korlátozások meghosszabbítása mellett azt is bejelentették, hogy az államok és régiók kormányzói nagyobb mozgásteret kapnak a rendelkezéseket illetően a lezárás következő, negyedik fázisában. Folytatás erre>>>