„A vuhani hatóságok nem nagyon mondták el akkoriban az igazságot” – mondta a koronavírus-járvány első gócpontjának számító kínai városról Csung Nan-san, a kínai kormány egyik fő egészségügyi tanácsadója, és a Covid-19 elleni küzdelem egyik arca a CNN-nek adott interjúban. Csung sikerrel vezette 2003-ban a SARS elleni kínai fellépést.

Csung arról is beszélt, hogy egy második hullám veszélye igen nagy, mert Kínában is a lakosság elenyésző része esett át a fertőzésen eddig. Csung elmondta, hogy három kínai vakcinával is klinikai teszteket végeznek, de szerinte „a tökéletes megoldás” akár évekre is lehet még.