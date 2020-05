Nemcsak a horvátok: a járványhelyzet javulásával sorban jelentik be az európai országok, hogy mikortól lehet beutazni hozzájuk. Van, ahová már május végétől, több helyen június közepétől fogadják a turistákat, a görögök a korábban tervezettnél is hamarabb beindítanák az idegenforgalmat. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy mit lehet most tudni az egyes desztinációkról.