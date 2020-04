Győr jegyzője, polgármestere és alpolgármestere után Hajtó Péter kormánypárti önkormányzati képviselőnek is pozitív lett a koronavírustesztje, írja az MTI. Csakúgy, mint Radnóti Ákos alpolgármester, Hajtó is a Facebookon jelentette be a fertőzöttséget. Radnóti Ákosnak és Hajtó Péternek Dézsi Csaba Andráshoz hasonlóan nincsenek tüneteik és a következő két hétben házi karanténban dolgoznak tovább.