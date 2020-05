Mától az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe. A tervezhető műtétek, a krónikus ellátások, a kúraszerű ellátások és a nem népegészségügyi szűrővizsgálatokat is fokozatosan elkezdték visszavezetni, de továbbra is telefonon kell időpontot kérni. További ágyak is felszabadultak, a korábban, a koronavírus miatt lefoglalt kórházi ágyak egyharmadáig újra igénybe vehetők, mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Müller kitért arra is, hogy a táborok szervezése elkezdődhetett ugyan, de ez egyelőre csak a napközis táborokra vonatkozik.

Csak is egészséges gyermek és személyzet lehet a táborokban, azt igazolni kell! Nyilatkoznia kell arról, hogy egészséges

- tájékoztatott az országos tisztifőorvos.

Ha a táboroztatás alatt lenne valaki beteg, akkor az illetőt el kell különíteni és értesíteni kell a tábor orvosát, valamint a szülőket. A napközis táborokban is a szabadidős tevékenységeket és a kiscsoportos foglalkozásokat javasolják.