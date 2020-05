A legfontosabb hírek a koronavírusról hétfőn

Több mint 80 ezer diák kezdi meg hétfőn az elmúlt évtizedek legfurcsább érettségijét. A különleges szabályokat most nem egy háború, hanem egy 120-160 nanométer széles vírus okozza: csak írásbeli vizsga lesz, egy teremben maximum tíz diák ülhet, a folyosókon mindenkinek kötelező maszkot viselnie. A járványnak nincs vége, az ország egy részén most is komoly kijárási korlátozások vannak érvényben, mégis több tízezer embernek kell most útra kelnie. Az idei vizsgának nemcsak nehézségei, de különleges előnyei is lesznek.