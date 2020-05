A fizikai jelenlét, a személyes érintkezés alapfeltétele a szexuális szolgáltatások nagy részének, ezért a járvány miatt a prostituáltak bevételei is a töredékükre estek az elmúlt hetekben. Jelentősen csökkenhetett az aktív szexmunkások száma, akik továbbra is dolgoznak, azok közül néhányan maszkban, kesztyűben nyújtják a szolgáltatást. De olyan is akad, aki átmenetileg inkább az online szexiparban próbál pénzt keresni. A következő hónapokban a gazdasági visszaesés miatt nőhet a szexből élők száma.