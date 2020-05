Szingapúrban a Doston Dynmics SPOT robotkutyáit is bevetik a szociális távolságtartást előíró rendelkezések betartatására, jelentette be a GovTech nevű szingapúri kormányügynökség (aminek már a neve is disztópikus scifiket idéz). No, persze a SPOT (egyelőre) nem veszi üldözőbe a karantént megszegő szingapúri polgárokat. Inkább megfigyelőfunkciót lát el, a kamerái által rögzített kép alapján becsülik az emberek közötti kontaktok gyakoriságát. Illetve szabályszegés esetén a hangszóróiból lejátssza az otthonmaradásra utasító emberi közleményt.