Az ország minden részéből két budapesti kórházba kell szállítani a súlyos vagy kritikus állapotba került, koronavírussal fertőzött betegeket egy pénteken hozott és aznap életbe is léptetett rendelet szerint – írja a 444.hu. A lap szerint szakmailag nem indokolt a döntés, hogy akár egyetemi kórházakból is a fővárosba szállítsák a betegeket, mert a mozgatás kockázatos, a feltételek pedig biztosítottak lehetnek az ellátáshoz közelebb is.