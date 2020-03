A Real Madriddal két BL-győzelmet (1988 és 2000) ünneplő elnöke, Lorenzo Sanz meghalt szombat este egy madridi kórházban, a koronavírus áldozata lett. Egy másik korábbi elnök, Fernando Martín is elkapta a fertőzést, őt is kórházban ápolják a Marca híre szerint. A Standard úgy tudja, az ő állapota is kritikus.

