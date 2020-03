Ezt Győr polgármestere, Dr. Dézsi Csaba András jelentette be, azt is közölve, hogy őt is tesztelték koronavírusra, aminek az eredményét hétfőn kapja meg.

Kapcsolódó Koronavírusos a győri jegyző, jelentette be a polgármester Dézsi Csaba Andrást is tesztelték koronavírusra, hétfőn kapja meg a vizsgálat eredményét.