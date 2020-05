Paulo Dybala márciusban kapta el a koronavírus-fertőzést. Hat héten keresztül többször is pozitív volt a tesztje, és a betegség súlyosabb tüneteit is megtapasztalt. Most azonban bejelentette, hogyvégre sikerült legyőznie a betegséget. Viszont a város másik csapata, a Torino bejelentette, hogy egyik játékosuknak pozitív lett a koronavírustesztje.