Hétfőtől lazulnak a korlátozások a cseheknél, kinyithattak a 2500 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és a legtöbb szolgáltató is. Az üzemeltetők azonban minden esetben kötelesek betartani a szigorú speciális higiéniai szabályokat. Kinyitottak a fitnesz- és a wellnessközpontok is, de az öltözők és a zuhanyozók használata nélkül, vagyis aki gyúrni volt, az mehet haza úgy ahogy van, leizzadva. A ruházati boltokban tilos a vásárolt áru felpróbálása. A vendéglők, az iskolák, a színházak, a mozik viszont továbbra is zárva vannak, és elmaradnak a sportrendezvények is.

Svájcban hasonló a helyzet: első körben a fodrászatok, a masszőr- és a kozmetikai szalonok, illetve a barkács- és kertészeti boltok nyithatnak meg újra. Az orvosok ismét fogadhatnak betegeket nem sürgős esetekben is, a kórházakban megkezdődhet a járvány kitörése óta elhalasztott beavatkozások pótlása. Május 11-től az általános iskolák és a piacok, június 8-tól pedig a középiskolák, egyetemek, múzeumok is kinyithatnak a tervek szerint.