Március közepén zártak be a koronavírus-járvány miatt a hazai könyvtárak, amiknek így ideiglenesen online platformra kellett átállniuk. Miután vidék mellett Budapesten is lazultak a járvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek, a könyvtárak is előkészülnek az újranyitásra, de csak szűkített szolgáltatásokkal.