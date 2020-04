Április utolsó hetében újraindul a magyar gazdaság legfőbb motorja, az autóipar. Legalábbis részben újraindul, vagy inkább megpróbál újraindulni. Több nagy magyarországi autógyár is bejelentette, hogy április végén valamilyen formában újra beindítja a futószalagokat, több autóipari beszállító pedig már újra is indította a termelést. Az ő példájuk azonban mutatja, hogy még sok kihívás előtt állnak a globális termékláncokba integrált magyar üzemek. Ahogy a dolgozók is, akik továbbra is izgulhatnak az állásuk és az egészségük biztonsága miatt.