Egy éjjel benyújtott törvényjavaslatból derült ki, hogy mégse a járvány elleni védekezéshez kell a külföldi kiskereskedőket büntető különadó. Így nem is lesz ideiglenes, hanem állandó. Emellett a népszerű külföldi netes áruházakra is megpróbáljuk kivetni. Az indoklás most épp a környezetvédelem.

Kapcsolódó Sutyiban állandó lesz a kiskerkülönadó, és a külföldi netes rendelésekre is rávernék A népszerű netes felületekről is valószínűleg drágább lesz rendelni. Az indoklás most például a környezetvédelem.