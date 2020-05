A Prince and the Revolution: Live elnevezésű esemény három napig lesz elérhető május 14 és május 17. között Prince hivatalos Youtube-felületén . A streamelt koncertfelvétel eredetileg 1985-ben készült New York-ban, a Purple Rain című turné vége felé. A Youtube és a Google együttműködésében az esemény a WHO szolidaritási alapjának gyűjt támogatást.