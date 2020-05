Húsvétvasárnap legfontosabb liturgikus eseménye az ételszentelés, ám a koronavírus-járvány idején nehéz ezt úgy megtenni, hogy közben a közösségi távoltartás szabályait is be lehessen tartani. Emiatt döntött úgy a michigani St. Ambrose római katolikus templom papja, Timothy Pelc atya, hogy az ételszentelést biztonságos távolságból, egy vízipisztoly segítségével tartja meg. A húsvéti eseményről április közepén kerültek is ki fotók a Facebookra, de csak most, hetekkel később kapta fel az internet, és nagyon hamar mémmé is vált.