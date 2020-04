A koronavírus-járvány terjedése miatt a brit kormány szigorú korlátozásokat vezetett be néhány hete, az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonaikat, akkor is kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól. Ezt az előírást szegte meg a Premier League-ben szereplő Tottenham több futballistája és edzőjük, José Mourinho is.