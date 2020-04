Fontosnak tartja a Tesco a vásárlók és a munkavállalók biztonságát, ezért csütörtöktől az áruházakban egy időben csak „előre meghatározott számú vásárló tartózkodhat" – írják közleményükben.

A cég a koronavírus-fertőzés miatt több intézkedést is bevezetett, melyeknek célja a vásárló és munkavállalók védelme. Mint írják, az egyes áruházakban már mai is működő intézkedés szerint egy időben az áruház alapterületéhez képest annyi ember tartózkodhat bent, ahány biztonságosan be tudja tartani a 2 méter távolságot egymás között. A pontos létszám így áruházanként változó.