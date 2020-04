Szerdán egy olaszországi textilüzemben újraindult a munka, miután a gyár a koronavírus-járvány miatt korábban teljesen leállt.

Az Alcantara nevű textilipari gyárban fotókat is készítettek a munkába állásról. Ezek szerint az üzem kapujában még belépés előtt megmérik a dolgozók testhőmérsékletét. Ezután mindenki maszkban és kesztyűben lát neki a munkának, amit a belépésnél is megkaphatnak. A gyárban például az autóülés-huzatok mellett védőmaszkokat is gyártanak.

Olaszország a május 4-től ígért enyhítésekre készül a több mint két hónapig tartó korlátozó intézkedések után. Giuseppe Conte miniszterelnök múlt hét péntek este jelentette be , májusban kezdődhet el az úgynevezett második fázis a korlátozások lassú és fokozatos feloldásával: ennek részleteit egy 17 tagú szakértői csapat dolgozza ki.