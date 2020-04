Hétfőn mutatták be, szerdán pedig életbe léptek a digitális kijárási engedélyek (végül nem QR-kód, hanem szám- és betűkombináció) Moszkvában és Moszkva megyében, ami azt jelenti, hogy szerdától csak a megigényelt digitális kód birtokában lehet használni a közlekedési eszközöket (így a saját tulajdonú autókat, motorokat, taxikat is, utóbbiba utasként beülni is csak úgy lehet). A digitális kódokat munkába járásra, illetve egyéb célokra lehet igényelni, utóbbi csak egy-egy napokra érvényes. Egyéb célú kódot azonban mindössze heti két alkalommal adnak. Akadnak bizonyos szakmák is, amik esetén digitális kód nélkül is engedélyezett a kijárás: jogászoknak, újságíróknak nincs szüksége rá, ahogyan gyaloglás esetén sem.