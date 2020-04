Vannak olyan műsorok, pl. nagyszabású show-k, tehetségkutatók, popsztárvadász zenés produkciók, talkshow-k stb., melyekről elképzelni sem tudja az ember, hogy lehetne megvalósítani őket a stúdióban felhúzott bazi nagy díszlet, nagy stáb és élő közönség nélkül. Aztán jön egy koronavírus, és a világ tévéi sokkot kaptak, majd többségükben leálltak.

A járvány miatt a hazai tévék, így a TV2 is leállította az élő műsorokat. A Nicsak, ki vagyok! először közönség nélkül, minimálstábbal forgott (ami így is legalább ötven embert jelentett, de mindenképpen kevesebbet, mint amennyivel egy ilyen műsort forgatni szoktak), és csak utána adták be a derekukat.

ÁTMENETILEG.

Információink szerint ugyanis a TV2 jövő vasárnap a még hátralevő két adást összevonva akar egy döntőt forgatni a Nicsak, ki vagyok!-ból. Egyik informátoruk úgy tudja, a csatorna jövő héten minden résztvevőt letesztel, ami érthető és üdvözítő is, csak ugye értelme ennek a rendelkezésnek akkor van, ha a várhatóan és remélhetőleg negatív teszt után mindenkit bezárnak ott, a TV2-ben egy stúdióba, és azonnal felveszik a műsort, hogy ne érintkezhessenek senkivel. Tovább erre>>>