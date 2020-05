Hétfő délelőttől ismét a 14 napos karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarországra a szerb és magyar állampolgárok, jelentették be egy röszkei sajtótájékoztatón. A Pannon RTV cikke szerint erre azért van lehetőség, mert a járványhelyzet javult, mindkét ország sikeres volt a járvány elleni küzdelemben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szerbia már pénteken megnyitotta határait.