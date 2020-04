Egy osztrák hulladékkezelő vállalat átalakítotthóágyukkal fertőtlenítette egy tiroli kisváros egy raktárát, ami után több felkérés is érkezett hozzájuk. A tervek szerint vasútállomásokat és idősotthonokat is fertőtleníteni fognak ezzel a módszerrel. A cseh kormányfő, Andrej Babis szerdán a közszolgálati televízióban beismerte, hogy a kormány előző nap, amikor a korlátozások feloldásának forgatókönyvéről tárgyalt, megfeledkezett az egyházi szertartásokról, de péntekre már ezek részleteit is kidolgozták.