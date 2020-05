A WHO nem támogatja, hogy a koronavírus-járvány miatt betiltásák az élőállat-piacokat, ahol nemcsak kereskednek az állatokkal, de ott helyben le is vágják őket, ha kell. Peter Ben Embarek, a WHO élelmiszerbiztonsági és állatbetegségekkel foglalkozó tudósa elmondta , hogy az élőállat-piacok emberek millióinak élelmezése, megélhetése szempontjából kritikus fontosságúak. Ezért nem betiltani, hanem javítani kell rajtuk.