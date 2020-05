Donald Trump amerikai elnök már nem, Nayib Bukele salvadori elnök azonban még használja a hidroxi-klorokint, a malária ellen kifejlesztett hatóanyag, a klorokin módosulatát, holott koronavírus kezelésére vonatkozó vizsgálatát már a WHO is felfüggesztette, miután az derült ki: a szer nemcsak hatástalan, hanem akár ártalmas is lehet az egészségre.