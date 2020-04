Április 27-től kötelező az orrot és szájat takaró sál, kendő vagy maszk használa a fővárosi tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, a Magyar Postára azonban nem vonatkozik a szabályozás, hiszen nem minősül kereskedelmi egységnek, hanem közszolgálatot ellátó szolgáltató helynek.

„Ennek ellenére a Magyar Posta kéri a fővárosiakat, hogy használjanak védőfelszerelést akkor is, ha a postára mennek, ezzel a saját és a postai munkatársak egészségét is védik, a mindenütt jelenlévő fertőzésveszély kockázatát csökkentik. A posták működési rendje hasonló az üzletekéhez, azaz egyszerre több ember is jelen van az ügyféltérben, ezért különösen fontos a védekezés minden formája" – írják az MTI-hez eljuttatott közleményükben.