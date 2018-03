Lázár János azt mondta a kormányinfón, hogy a miniszterelnök által szerdán bejelentett, 12 ezer forintos támogatás minden háztartásnak nincsen összefüggésben a választási kampányhoz. Szerinte egy ilyen ígéret nem befolyásolja az emberek szavazatát. Azt is mondta, hogy azért adják most és nem mondjuk tavaly, amikor hidegebb volt a tél, mert most áll úgy az ország gazdaságilag. (A döntés 6 milliárd forintba kerül.)