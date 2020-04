Átestek a másodszori koronavírus-tesztelésen is a borsodnádasdi szociális ellátórendszer azon dolgozói, akik kapcsolatban állnak a lakossággal (azaz a házigondozók), valamint szűrték a Központi Konyha munkatársait is. Kormos Krisztián polgármester tájékoztatása szerint mindannyiuk tesztje negatív lett, ezért a hatóságokkal egyeztetve úgy döntöttek, hogy teljes fertőtlenítés után újraindítják a főzést a szociális étkeztetés miatt, majd jövő hétfőtől a gyermekétkeztetés is beindul.