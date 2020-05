Érdekes állásfoglalást adott ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelyben fenntartásokkal ugyan, de nem zárkóztak el az olyan kísérletektől, melyekben az egészséges, önként vállalkozó pácienseket szándékosan megfertőzik az új típusú koronavírussal. Az ilyen kísérleteket elég gyakran alkalmazzák különféle vakcinák megalkotásánál, tesztelésénél. Jellemzően azonban a vizsgált betegségre létezik megfelelő, és bevált kezelési mód, amivel az esetlegesen súlyosan megbetegedő önkénteseket is biztosan meg lehet gyógyítani.

A Covid-19 esetében egyelőre nincsen meghatározva a biztonságos dózis, és teljesen megbízható gyógymód sem létezik, így a vállalkozók extrém esetben akár meg is halhatnak a tesztekben. Éppen emiatt etikailag finoman szólva is megkérdőjelezhető a módszer - ám a kutatók egyre jelentősebb része gondolja úgy, hogy ennek ellenére szükség van a bevetésére. A WHO támogatásával pedig nagy lépést tettünk a bevezetése felé.