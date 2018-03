Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje pénteken reagált Orbán március 15-iki beszédére. Szerinte nehezen lehet megmagyarázni, hogy miért nőtt 8 ezermilliárd forinttal az államadósság, akárcsak az Orbán Viktor körüli emberek különös meggazdagodását, ezért kell fenyegető retorikát alkalmazni.

A jobbikos politikus szerint a miniszterelnök beszédében március 15-e hőseiről is meg kellett volna emlékeznie, de csak migránsokról beszélt, és erre a külföldi sajtó is felfigyelt, írja az MTI. Orbán Viktor beszéde egy dologra volt jó: "tűzzel, vassal" védeni az elmúlt 8 évben ellopott vagyont, és a választás is csak arról szól neki, hogy meg tudják-e védeni ezt, illetve a "beteges hatalmat"