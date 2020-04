Több mit száz koronavírussal fertőzött van a Pesti úti Idősek Otthonában, mondta Müller Cecília az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos kiemelte a fenntartó fővárosi önkormányzat felelősségét is.

Mint megírtuk, a XVII. kerületi intézmény első öt betegét még pénteken jelentette be Karácsony Gergely. Akkor azt mondta, hogy az otthon további 13 lakóját is koronavírus-gyanús tünetekkel különítették el, majd ők is kórházba kerültek.

A főváros hétvégén elkezdte a vizsgálatokat, magánlaborban összesen 200 koronavírustesztet végeztek.