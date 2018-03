Az Index egy DK-s forrástól úgy értesült, hogy az RTL Klub április 5-i vitájára, ahol az LMP, a Jobbik és az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjei vitatkoznak, eredetileg Gyurcsány Ferencet is meghívták. Erre azonban Vona Gábor jelezte, hogy nem megy el, ha Gyurcsány is ott lesz, és így alakult ki a jelenlegi mezőny. Egyelőre itt tart a dolog, de csütörtökig még rengeteg minden változhat, kivéve persze azt, hogy Orbán Viktor is részt vegyen a vitán, mert szemernyi esély sincs.