Orbán Viktor miniszterelnök ellátogatott csütörtök reggel a budapesti Szent János Kórházba és annak Kútvölgyi telephelyére, előzetesen nem jelentkezett be, az ellenőrzést váratlanul tartotta, írja az MTI. Az eseményről videó is készült, ami a miniszterelnök Facebook-oldalán is elérhető, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.