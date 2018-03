A Fidesz az online térben is fokozza a kampányt: vezető politikusaik elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, ezekben a választás tétjét mutatják be - mondta Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteken.

A politikus a Youtube-ra feltöltött videójában közölte: ezekben a napokban "még magasabb fokozatba kapcsol" a Fidesz kampánya.

Túl vannak "minden idők legnagyobb békemenetén", valamint több mint százötven teltházas fórumot tartottak országjárásuk keretében, és ezt folytatják a következő időszakban - fűzte hozzá. Aztán elmondta a kampányszöveget miszerint Soros György jelöltjei arra készülnek, hogy lebontsák a kerítést, végrehajtsák a betelepítéseket és bevándorlóországgá tegyék Magyarországot.