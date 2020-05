A vidéki vendéglátók után május 18-tól újra működhetnek a fővárosi kocsmák, éttermek teraszai, de a pesti bulinegyedben ez rögtön újra előhozta a nyitvatartás körüli háborúskodást is. Míg a járványintézkedések miatt bent egyáltalán nem lehetnek nyitva, az önkormányzati rendelet alapján tízkor a teraszoknak is be kell zárniuk. Szigorúbb ellenőrzés, vendéglátós engedetlenkedés és felháborodott helyiek: ilyen most a pesti éjszaka a koronavírus árnyékában.