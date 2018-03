Lefoglalta a rendőrség az Együtt egyik budapesti képviselőjelöltjének több ajánlóívét, mivel azokon több hamis aláírás, illetve egy már két éve halott ember szignója is szerepelt, írja a Zoom.hu. A 3. számú egyéni választókerületben (a II. kerület egy része és a XII. kerület) induló Bényi Hajnal ajánlóívein a kerületi választási bizottság egyik tagja, Nádasi Tibor fedezte fel a saját aláírását is. Nádasi egyébként korábban helyi képviselő volt a Hegyvidéken liberális színekben, de most a Demokratikus Koalíció delegálta a választási bizottságba.