Hétfőn reggel 10 óra körül tette ki a Fidesz hivatalos Facebook-oldalára a fenti csodálatos képet a következő szöveggel: "Most vasárnap védjük meg hagyományainkat!"

Ez az egész kompozíció minden pontján tökéletes. Az is, hogy a Fidesz szerint valakitől (na vajon kitől?) meg kell védeni az olyan hagyományokat, mint a húsvéti locsolkodás, mert az nyilván olyasmi, amit majd valaki betilt, és akkor hirtelen nem fogjuk tudni kölnivel vagy vödör vízzel lelocsolni a nőismerőseinket a nagyi húsvéti ebédje előtt vagy után, mert hát a hagyomány az ezek szerint nem épp attól hagyomány, hogy lehetetlen elvenni tőlünk, mert belülről fakad, és nem külső kényszerek hatására. De az is, hogy a szöveg és a kép egysége olyan, mintha "most vasárnap" meg kéne locsolnunk valakit, hogy magyarok maradhassunk, illetve esetleg egy nap csúszással jelentenék ki, hogy tegnap locsolkodni kellett volna. De hát persze az a hülye, akinek nem folyamatosan azon jár az esze a húsvét meg a feltámadás meg ilyenek helyett, hogy a most vasárnap csak egyet jelenthet: a szavazást.