"Egyértelmű: a Fidesz nyakig ül az adatlopási botrányban, ezért Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője érintettként feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen, bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és beszámoltatja az ügyben a belügyminisztert is" - írja közleményében a Párbeszéd.

A párt ugyanis úgy véli, a Fidesz adatokat lopott: "Orbán Viktor főtanácsadója, Bakondi György a napokban elismerte, hogy félmillió email címet árasztott el kéretlen levelekkel, és azt állította, hogy az érintettek megadták az adataikat. Csak azt nem tette hozzá, hogy nem a Fidesznek, hanem az ügyfélkapun keresztül az államnak, vagy valamelyik helyi önkormányzatnak. Azóta kiderült, Orbán más emberei is törvényt sértettek: Novák Katalin család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár, Simicskó István honvédelmi miniszter és Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-képviselője is spammelt" - írják.