Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt vezetője a Twitteren gratulált Orbán Viktornak a Fidesz országgyűlési választási győzelméhez, írja az MTI.

"Gratulálok Orbán Viktornak a kiváló eredményhez. Nagyon megérdemelt győzelem!" - írta a közösségi oldalon Wilders, aki iszlámellenességéről vált ismertté Európa-szerte.

A jobboldali holland politikus felesége egyébként magyar. Geert Wilders januárban járt is Magyarországon, és találkozott is Orbán Viktorral. Az akkor készült, Orbánnal közös fényképet osztotta meg most is gratulációja mellett a Twitteren.