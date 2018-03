Kampányban nem meglepő, ha hirtelen mindenki mindent át akar adni. Ilyenkor beígérnek mindent, és a látszat miatt muszáj el is hitetni az emberekkel, hogy nem csak úgy mondják ám. Ennek a legjobb módja az alapkőletétel. Nem kell hozzá semmi, csak egy gödör és egy valami, amit a gödörbe elásnak azzal az ígérettel, hogy majd épül is ott valami. Most épp Ágh Péter, fideszes politikus maxolta ki a műfajt, Hegyfalun helyezett el ALAPCSÖVET az ottani szennyvízberuházáshoz. Látszik a képeken, hogy nincs ott semmi, csak egy sehonnan sehova vezető gödör az ALAPCSŐNEK, meg a fotókon jól mutató munkavédelmi sisakok, meg a kivezényelt emberek, stb. A projekt amúgy biztos nagyon hasznos az ott élőknek, de a google-keresés egy furcsaságot dobott fel. Ezt a projektet elvileg tavaly év végén már le kellett volna zárni.