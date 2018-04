Az a videóból is egyértelmű, hogy ez nem Felcsút, és nem is Budapest XII. kerülete, de akkor mi és hogy? A 444 egyik olvasója levezetett egy részletes digitális oknyomozást, amit egy hatalmas felbontású képben is illusztrált, ide kattintva lehet megnézni.

A lényeg pedig az, hogy a videó nagy valószínűséggel Csabdi külterületén készült, Tiborczék birtokán, ahol Orbán Ráhel lagziját is tartották.