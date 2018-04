Nemcsak összeesküvés-elméletek terjednek a vasárnapi szavazásról, hanem olyan képernyőfotók is, amelyek azt mutatják, hogy a Választás.hu, tehát a hivatalos választási honlapon a fél hetes adatok több szavazót mutatnak, mint a hetes adatok. 68,13 százalékos volt 18.30-kor, majd a 19.00-s adat 62,45 százalék.

Megkérdeztük az NVI-t, mi ennek az oka:

Az NVI szerint az, hogy az időközi részvételi adatokat egyszerűen strigulák alapján számolják. Tehát a szavazatszámláló bizottságok minden állampolgár felbukkanásánál húznak egy vonalat, és 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, és 18:30-s rögzítéssel ezeket egyszerűen összeszámolják.

Ugyanakkor a „végleges részvételi adatok ezzel szemben a jegyzőkönyvi adatokból jönnek, amelyeket úgy határoznak meg, hogy megszámolják a választói névjegyzéken a leszavazott választópolgárok aláírásait. Ez, ahogy a honlapon is látható, a szavazókörök 98,96%-ának adatai alapján 67,08%. 100%-os feldolgozottság akkor lesz, amikor szombaton a külképviseleteken leadott, az átjelentkezéses, és a kijelölt szavazókörben (valamint a levélben leadott szavazatokat) összesítik, és elkészülnek azok a jegyzőkönyvek is. Ekkor lesz végleges részvételi adat is."