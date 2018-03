"Bod Péter Ákos négy évtizedes pályafutása alatt volt kutató, állami hivatalnokként osztályvezető, a rendszerváltás után az Antall-kormányban ipari és kereskedelmi miniszter, később a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Fontos szerepet játszott az első demokratikusan választott kormány egyik legnagyobb belpolitikai válsága, a taxisblokád megoldásában. Az MTA doktora, jó ideje tanít is, és persze néhány könyvet is írt. Mostanában különböző ellenzéki csoportosulások közelében tűnt fel az arca szakértőként" - foglalja össze röviden a G7, hogy ki is Bod Péter Ákos.

A lap hosszan beszélgetett az egykori miniszterrel, leginkább gazdaságról, de nem lehetett kikerülni a közelgő választás témáját sem. Szerinte ha a mostani ellenzék a választások után bármilyen pozícióhoz jut, akkor a sok fontos döntés egyike mindenképp az kell, hogy legyen, hogy Magyarországot beléptetik az európai ügyészségi hálózatba.

Bod Péter Ákos szerint lehet, hogy a folyamatosa beszólásaival növeli Orbán az ország súlyát, csak éppen negatív értelemben. Az uniós pénzek lenyúlása pedig azért veszélyes hosszútávon, mert könnyen lehet majd hivatkozni erre, amikor kevesebbet adnának majd az EU költségvetéséből.

Szerinte: